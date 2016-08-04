Отрасль : Восемь регионов РФ планируют ввести раздельный сбор мусора до конца года.

Восемь регионов России до конца года планируют принять региональные постановления по введению раздельного сбора бытового мусора, говорится в сообщении Минстроя.
Восемь регионов России до конца года планируют принять региональные постановления по введению раздельного сбора бытового мусора, говорится в сообщении Минстроя.
"В 2016 году планируется принять региональные постановления по введению раздельного сбора в Алтае, Липецкой, Нижегородской, Белгородской, Волгоградской, Томской и Кировской областях, а также в Татарстане", — говорится в материалах.
По данным на 1 августа, ни один регион еще не утвердил территориальную схему обращения с отходами, лишь десять схем разработаны и находятся на утверждении территориальных органов Росприроднадзора, добавляется в них.
Внедрение раздельного сбора отходов приведет к тому, что доля перерабатываемых ТБО, за 10 лет может вырасти на 25-30% от общей массы коммунальных отходов.
Это значительное снижение экологической нагрузки и возможность вернуть в цикл полезного использования миллионы тонн ресурсов.
Новая схема сбора средств должна быть разработана и запущена уже в 2016 году.
"До 26 сентября текущего года новые механизмы должны быть запущены, но сегодняшняя степень готовности регионов вызывает у нас серьезные опасения", — приводятся в материалах слова замглавы Минстроя Андрея Чибиса.