Отрасль : С 2017 года в России вводится запрет на захоронение отходов, подлежащих переработке. ( 359 прочтений ) Об этом глава Минприроды России Сергей Донской сообщил на состоявшемся 3 августа 2016 г. Всероссийском селекторном совещании по вопросу формирования системы обращения с отходами.



С 1 января 2017 г. запрещается захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации. Перечень таких видов отходов устанавливается Правительством РФ. «Фактически, будет запрещено захоронение большинства видов отходов», – отметил Министр.



Как отметил С.Донской, принятые поправки в закон «Об отходах производства и потребления» охватили две сферы регулирования – природоохранную и жилищно-коммунальную, создав условия для формирования нового сектора экономики – индустрии переработки отходов, ухода от системы складирования и захоронения.



Министр подчеркнул, что формирование системы обращения с отходами – это практическая работа, ответственность за которую лежит в основном на органах региональной власти. «В преддверии Года экологии мы должны сформировать чёткие стратегии решения накопленных экологических проблем, снижения нагрузки на окружающую среду», – подчеркнул С.Донской.



Территориальная схема в области обращения с отходами должна включать в себя всю цепочку данных об отходах, начиная от источника их образования, количестве отходов с разбивкой по видам и классам опасности, до мест обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.



Законом введен новый экономический механизм, основанный на обязанности производителей и импортеров товаров и упаковки утилизировать их после утраты потребительских свойств – так называемая расширенная ответственность производителя. Это создаст замкнутые циклы в обращении с отходами, возвращая их в хозяйственный оборот и исключая захоронение.



Ежегодно на ликвидацию накопленного экологического ущерба, прежде всего, отходов, будет поступать более 2 млрд руб., а также средства экологического сбора. В 2017 г. объём средств от экологического сбора составит не менее 1 млрд руб. Также средства на строительство новых мощностей предусмотрены в целом ряде федеральных и региональных программ, однако, по словам Министра, необходимо привлекать, прежде всего, средства частных инвесторов. Замглавы Минстроя России Андрей Чибис также отметил, что в этой работе необходимо сделать акцент не на бюджетных ресурсах, а на частном инвесторе. «Уже сегодня действует 25 концессионных соглашений в отношении объектов обращения с отходами на общую сумму 7 млрд рублей. Наша общая задача - обеспечить внедрение новой системы обращения с отходами в полном объеме», - отметил он.



По словам Сергея Донского, в ближайшее время региональные власти должны установить предельные тарифы на обращение с ТКО, выбрать региональных операторов, разработать программы в области обращения с отходами и территориальные схемы.



26 сентября 2016 года наступает срок завершения разработки территориальный схем в области обращения с отходами. Практически во всех субъектах Российской Федерации приступили к их разработке, однако разработка находится в разной степени готовности. Министр призвал региональные власти ускорить работу, обеспечив при этом качественную подготовку документов.



«В настоящее время требуется обеспечить максимально эффективное взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных организаций, в том числе ОНФ, участвующих в этой работе», - отметил Министр.



В совещании приняли участие председатель комитета Государственной Думы РФ по природным ресурсам, природопользованию и экологии Владимир Кашин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис, начальник Управления регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства Федеральной антимонопольной службы Алексей Матюхин, руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Брагина, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Сергей Чернин, а также представители профильных ведомств субъектов РФ из Воронежской, Челябинской, Мурманской, Омской, Тверской, Иркутской, а также Краснодарского края и Республики Бурятия.



Пресс-служба Минприроды России

