Отрасль : Медведев «дал добро» на запуск пилотных проектов по переработке мусора.

Главой правительства Дмитрием Медведевым подписан ряд поручений, касающихся целевых показателей, этапов и способов решения основных задач по направлению «Экология», включая вопросы их финансового обеспечения. Документ опубликован сегодня на официальном сайте правительства РФ.
В частности, Минприроды России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти на основе представленных проектных предложений поручено проработать ряд вопросов. Конкретные задачи поставлены по расширению охвата проекта «Чистая страна».
Они включают в себя запуск реализации пилотных проектов по переработке твердых бытовых отходов с применением современных технологий и решение вопросов поставки вырабатываемой мусороперерабатывающими заводами электрической и тепловой энергии. Кроме того, поручено рассмотреть возможность включения в предлагаемые проекты вопросов, связанных с применением в крупных городских агломерациях электрического и иных видов экологического транспорта для снижения загрязненности окружающей среды.
При этом в проектах, которые должны быть представлены до 15 октября текущего года, необходимо обеспечить возможность решения поставленных задач в 2017-2018 годах.