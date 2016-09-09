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Отрасль : Инвесторы отказались от челябинских отходов.
в 2016/9/9 21:58:59 (168 прочтений)

Проект создания системы обращения с отходами на территории Челябинского кластера, который включит в себя 14 муниципалитетов, пока не привлекает инвесторов. С начала объявления открытого конкурса на реализацию проекта стоимостью более 3 млрд руб. не поступило ни одной заявки. Челябинский кластер может стать одним из шести, которые войдут в терсхему обращения с ТБО на Южном Урале. Инвестор пока найден только для Магнитогорского — это московское ЗАО «Управление отходами». В компании заявили, что просчитывают возможность участия в Челябинском кластере.

Как сообщили в министерстве экологии Челябинской области, на конкурс на право заключения концессионного соглашения о создании межмуниципальной системы обращения с отходами на территории Челябинского кластера не подано ни одной заявки. Напомним, прием заявок от инвесторов стартовал около месяца назад и завершится 26 сентября. Согласно проекту, создание межмуниципальной системы обращения с отходами на территории Челябинского кластера предполагает строительство и эксплуатацию мусоросортировочного комплекса (МСК) площадью не менее 3 га, полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) площадью не менее 80 га, а также пяти мусороперегрузочных станций (МПС). Оба полигона должны быть оборудованы подъездной дорогой и расположены в непосредственной близости от Челябинска, мощность каждого — не менее 500 тыс. тонн в год, говорится в конкурсной документации. Две МПС будут располагаться на территории Челябинского городского округа (в северной и южной части). Максимальная мощность каждой — не менее 180 тыс. тонн в год, площадь — не менее 3 га. Три других станции мощностью до 40 тыс. тонн в год каждая планируется разместить в Еманжелинске, Южноуральске, Троицке либо прилегающих муниципальных районах. Для каждой из них потребуется земельный участок площадью не менее одного гектара. Для реализации проекта Челябинского кластера концессионер обязан привлечь инвестиций в размере не менее 3,189 млрд руб. и не более 3,6 млрд руб. в ценах 2016 года.

Челябинская область вошла в число антилидеров рейтинга эффективности работы по обращению с ТБО, составленном «Гринпис России». В регионе не планируют внедрять систему раздельного сбора мусора, и отходы будут сортировать в специальных комплексах, первый из которых запустят в 2018 году. В «Гринписе» утверждают, что таким способом выделить для переработки можно максимум 15% отходов. До сентября регион, недавно получивший полномочия по утилизации мусора, должен составить окончательную схему обращения с ТБО.

Срок окупаемости инвестиций, согласно начальным критериям конкурса, составит семь лет. Челябинский кластер объединит 14 муниципалитетов: Челябинский, Копейский, Троицкий, Южноуральский городские округа, а также Еманжелинский, Еткульский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Октябрьский, Пластовский, Сосновский, Троицкий, Увельский муниципальные районы. «При создании Челябинского кластера многочисленные свалки в муниципалитетах будут сокращаться. Все отходы будут поступать на мусоросортировочный комплекс. Главная задача этой системы — 100%-ная сортировка отходов. Ресурсная, полезная часть будет отравляться на переработку. Остальная часть отходов будет направляться на новый полигон, который тоже создаст концессионер в рамках соглашения и будет его обслуживать»,— рассказала пресс-секретарь министерства экологии Челябинской области Марина Александрова.

Кластерная система станет частью территориальной схемы обращения с ТБО (с 2016 года полномочия по утилизации отходов переданы субъектам РФ). «Итоговый результат схемы должен быть представлен до 15 октября»,— уточнили в пресс-службе министерства. Разработчик схемы — питерское ООО «СК Гидрокор». Компания предложила создать в регионе шесть кластеров, в каждом из которых будет формироваться система обращения с отходами, аналогичная Челябинскому и Магнитогорскому. Концессионное соглашение по последнему было подписано в декабре 2015 года с ЗАО «Управление отходами» (Москва). В него вошли Магнитогорский городской округ, Верхнеуральский, Кизильский, Агаповский муниципальные районы. Численность населения рассматриваемых районов составляет порядка 500 тыс. человек. Проектную мощность Магнитогорского кластера в ЗАО «Управление отходами» (Москва) оценивают в 200 тыс. тонн в год, суммарный объем инвестиций — 1,3 млрд руб. Первый заместитель гендиректора ЗАО «Управление отходами» Лина Соколова сообщила , что компания рассматривает вопрос участия в проекте Челябинского кластера, и сейчас он находится «на стадии принятия решения» руководством компании. «По тем данным, которые у нас сейчас имеются, проект совершенно реальный. Весь вопрос в том, что это достаточно весомые и долгосрочные инвестиции. Специалисты еще делают необходимые расчеты, акционеры и совет директоров компании рассматривают возможность инвестирования в данный проект»,— рассказала Лина Соколова.

«С кластером идея изначально может и хорошая, но нужно понимать, что это частный бизнес, желание дать кому-то заработать или все-таки решить серьезную проблему,— говорит директор регионального центра проектно-строительных исследований Владимир Добрынин.— Текущее техзадание от минэкологии на практике не сработает. Проект попросту сырой. Еще даже не разработана территориальная схема обращения с ТБО. Непонятно, где будет полигон. Публичные слушания не проведены. Экологические риски не просчитаны». По мнению господина Добрынина, в нынешних реалиях гораздо актуальнее появление современных заводов по переработке ТБО.


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