Отрасль : Утверждены правила конкурсного отбора операторов по обращению с отходами.

Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2016 года № 881 установлены порядок проведения конкурсного отбора, требования к его участникам, критерии, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе операторов по обращению с отходами.
Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами будут определять по новым правилам.
Кабинет министров установил порядок проведения конкурсного отбора, требования к его участникам, критерии, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства 8 сентября 2016 года.
Как отмечается в документе, главными критериями оценки и сопоставления заявок являются приведенная стоимость услуги регионального оператора и ее качество. При этом качество предлагаемой услуги определяется по нескольким показателям. Основными из которых является надежность оператора, оперативность рассмотрения обращений потребителей, открытость (наличие своего сайта в интернете), а также исполнительность - то есть соблюдение сроков возмещения убытков потребителям услуги при несоблюдении региональным оператором своих обязательств.