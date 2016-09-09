Мнения : Сергей Иванов: Россия заметно отстает от развитых стран в сфере переработки и утилизации мусора. ( 347 прочтений ) Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов намерен приложить все усилия для того, чтобы строительство двух мусороперерабатывающих заводов в Московской области началось уже в 2017 году. Об этом он заявил в субботу на панельной дискуссии «Сохранение биоразнообразия и поддержание экологического баланса в АТР» в рамках Восточного экономического форума, добавив, что еще один регион РФ, который остро нуждается в современных мощностях для переработки мусора, это Крым.



«Я буду прикладывать для этого все свои силы, чтобы строительство (заводов) началось с 2017 году»,— заявил он. «У нас есть планы в будущем году начать строительство хотя бы двух таких заводов в Московской области», — сообщил спецпредставитель президента, напомнив, что только Москва генерирует десятки миллионов тонн бытовых отходов в год.



«Считаю, что такие заводы также крайне необходимы в Крыму; там с утилизацией мусора сложная ситуация»,- добавил Иванов. «Раскачиваться дальше нельзя, начать нужно в 2017 году», — считает он.



Иванов признал, что Россия заметно отстает от развитых стран в сфере переработки и утилизации мусора. «В РФ нет ни одного современного мусороперерабатывающего завода», — информировал он, подчеркнув, что в других странах не просто существуют современные предприятия по переработке отходов, но на этой основе производится выработка тепло- или электроэнергии.

