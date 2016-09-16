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Отрасль : Минприроды России сформировало "Перечень отходов, захоронение которых запрещается".
в 2016/9/16 18:20:00 (473 прочтений)

Целью соответствующего проекта постановления Правительства РФ, опубликованного для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru, является стимулирование отрасли утилизации отходов, которая является приоритетным направлением государственной политики в области обращения с отходами. Согласно документу, в данный перечень всего войдет 10 групп отходов.

По словам главы Минприроды России Сергея Донского, реализация разработанных ведомством норм природоохранного законодательства позволит до 2020 года кратно увеличить объем переработки отходов в России.

Сергей Донской: «Прежде всего произойдет существенное увеличение объемов переработки видов отходов, которые, составляя в общем объеме твёрдых коммунальных отходов основную долю, перерабатываются уже сегодня. В число товаров, обязательных для утилизации после утраты ими потребительских свойств, в первую очередь, включены именно они – черные и цветные металлы, бумага, картон, полимеры, стекло, текстиль, резина, элементы питания».

Согласно разработанному Минприроды России проекту постановления Правительства РФ, первую группу – лом и отходы чёрных и цветных металлов, а также отходы оборудования и прочей продукции, содержащих ртуть, планируется запретить подвергать захоронению с января 2017 года.

Вторую группу – отходы бумаги и картона шин, покрышек, автомобильных камер, а также отходы продукции из термопластов, стекла и изделий из стекла (в части упаковки) – нельзя будет направлять на полигоны с 1 января 2018 года.

Третью группу - компьютерное, электронное, оптическое и электрическое оборудование, утратившее потребительские свойства, планируется перестать захоранивать с 1 января 2020 года.

Четвертая группа – несортированные отходы, включающие виды, указанные в перечисленных пунктах перечня, будут исключены из сферы захоронения с 1 января 2024 года.

Напомним, Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» предусмотрены механизмы по созданию инфраструктуры по утилизации отходов. К ним, в частности, относится механизм расширенной ответственности производителя, согласно которому производители, импортеры товаров обязаны обеспечивать утилизацию отходов от использования этих товаров в соответствии с нормативами утилизации, установленными постановлением Правительства РФ № 1342. от 08.12.2015 г.

Вступление в силу указанных положений данного ФЗ, а также установление перечня видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, обеспечит создание объектов инфраструктуры по утилизации отходов на территории субъектов РФ. Кроме того, данная мера будет способствовать принятию регионами порядка сбора (в том числе раздельного) ТКО, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещенные к захоронению.

Пресс-служба Минприроды России


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