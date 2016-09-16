Отрасль : С 2017 года мусорные полигоны перестанут принимать на захоронение отходы чёрных и цветных металлов, бумагу и картон, стекло и автошины, а с 2020 – электронный «мусор». ( 485 прочтений ) Чтобы стимулировать переработку отходов, в России с 2017 года поэтапно запретят свозить на полигоны бумагу, автошины и стекло. Минприроды предлагает к 2024 году ввести запрет на захоронение десяти групп отходов.



Минприроды предлагает к 2024 году запретить захоронение отходов, подлежащих утилизации. В ведомстве определили перечень из десяти групп таких отходов, теперь его должно утвердить правительство. Соответствующий проект постановления опубликован на портале regulation.gov.ru.



Согласно ему, запрет на захоронение отходов будут вводить в несколько этапов в период с 2017 по 2024 годы. С января 2017 года под него подпадут лом и отходы чёрных и цветных металлов, а также оборудование и продукция с содержанием ртути. С января 2018 года полигоны перестанут принимать отходы бумаги и картона шин, покрышек, автомобильных камер, а также продукции из термопластов и стекла. С 1 января 2020 года запрет затронет электронный, компьютерный, оптический и электрический «мусор», а с января 2024 года - несортированные отходы, говорится в сообщении пресс-службы министерства.



Реализация этих норм позволит до 2020 года кратно увеличить объем переработки отходов в России, уверен глава ведомства Сергей Донской.



«Прежде всего, произойдет существенное увеличение объемов переработки видов отходов, которые, составляя в общем объеме твёрдых коммунальных отходов основную долю, перерабатываются уже сегодня. В число товаров, обязательных для утилизации после утраты ими потребительских свойств, в первую очередь, включены именно они – черные и цветные металлы бумага, картон, полимеры, стекло, текстиль, резина, элементы питания», - приводит его слова пресс-служба.



Принятый не так давно закон «Об отходах производства и потребления» закладывает условия для перехода от системы складирования и захоронения отходов к индустрии их переработки.





