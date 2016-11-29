Отрасль : Какие регионы получат субсидии за счет экосбора? ( 152 прочтений ) Минприроды рассчитывает, что экологический сбор принесет в бюджет РФ более 6 млрд руб. в 2017 г., сообщил глава министерства Сергей Донской на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. «Эти средства будут направлены в первую очередь на субсидирование программ в сфере обращения с ТКО тем регионам, которые перешли на новую систему", — сказал Донской.



Он отметил, что согласно принятому в 2014 г. закону, полностью требования в части сбора, транспортировки, размещения и утилизации ТКО должны были заработать с 1 января 2017 г., но потребовалось дополнительное время для подготовки регионов к переходу на новую систему регулирования. Правительство приняло решение о продлении переходного периода до 1 января 2019 г.



"Вместе с тем, мы считаем, что эта дата должна быть финальной, поэтому в течение 2017–2018 гг. законом должна быть установлена "дорожная карта", обеспечивающая к 1 января 2019 г. переход всех регионов на новую систему", — сказал Донской.



По его словам, регионы, которые готовы перейти на новую систему раньше, смогут это сделать в 2017 г. формируется перечень пилотных регионов. Кроме того, в следующем году планируется ввести в эксплуатацию информационную систему народного контроля за несанкционированными свалками и действиями чиновников всех уровней по их ликвидации, в качестве пилотного региона выбран Байкал и ряд других регионов.

