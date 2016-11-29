Мнения : Население и ведомства не готовы к реформе сферы ТБО, в связи с этим профильный комитет Госдумы намерен рассмотреть соответствующие поправки в федеральный закон ( 169 прочтений ) Мониторинг с участием «Единой России» показал, что только 64 из 85 регионов в настоящее время готовы перейти на работу с отходами по новым правилам. Президент России Владимир Путин на форуме ОНФ заявил, что введение новых правил требует дополнительного времени и проработки. В связи с этим комитет Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды готов рассмотреть соответствующие поправки от правительства в федеральный закон. Об этом заявила глава профильного комитета Ольга Тимофеева.



Она напомнила, что в соответствии с законом «Об отходах производства и потребления» к 1 января 2017 года субъекты федерации должны были разработать и утвердить территориальные схемы и программы управления отходами, выбрать регионального оператора и утвердить тариф для населения.



Так как реформа отрасли затрагивает каждого жителя страны, активисты, в том числе, партии «Единая Россия», внимательно мониторили ситуацию и обращали внимание на возникающие риски, добавила парлмаентарий.



«Мы видим, что регионы оказались не готовы перейти на новые правила. Из 85 субъектов федерации только в 64 условно согласованы территориальные схемы. Минстрой лишь в ноябре выпустил некоторые подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие новый порядок работы с отходами: правила обращения с отходами и правила проведения торгов для выбора регионального оператора. Самое главное, до настоящего времени нет ясности, каким будет тариф для населения», - рассказала Тимофеева.



Она подчеркнула, что по предварительной информации, которую комитет получил из регионов, тарифы могут значительно вырасти.



«К сожалению, до настоящего времени ФАС России не подготовила методику расчета тарифов на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов. В такой ситуации перенос сроков реформы неизбежен», - сказала депутат.



Партия продолжит следить за внедрением новых правил в сфере обращения с отходами, заключила глава комитета.



Вопрос о реформе системы управления отходами был затронут 22 ноября на съезде Общероссийского Народного Фронта в Москве. Президент России Владимир Путин заявил, что введение новых правил требует дополнительного времени и проработки.

