recyclers.ru Отраслевой портал ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ
Для бизнеса
Поиск

Расширенный поиск
Информация
Пользователям
Авторизация
Пользователь:

Пароль:

запомнить меня

Забыли пароль?

Регистрация!
Наша кнопка
СТАТИКО бесплатно установит пресс в обмен за макулатуру, пластиковую бутылку, алюминиевую банку.

Пакетировочные прессы СТАТИКО Пакетировочные прессы СТАТИКО простые, надёжные в эксплуатации, "дуракоустойчивые".

Серийное производство с 1995 года горизонтальных и вертикальных пакетировочных прессов для вторсырья и мусора.
Гидравлика от известных европейских производителей. Вес кипы 50 - 600 кг. Максимальная загрузка в еврофуру.

Бесплатно установим пакетировочные прессы в обмен за макулатуру, ПЭТ-бутылки и канистры, стрейч-плёнку или купим вторсырьё.

Реклама B2B

Отрасль : ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ПОРУЧЕНО ПРОКУРАТУРЕ РФ РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОВ ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ.
в 2017/2/10 23:47:53 (0 прочтений)

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ систематически проверять исполнение законодательства в области обращения с отходами производства и потребления в части, касающейся обращения с отходами животноводства, а также об экологической экспертизе в этой сфере.

Правительству России предстоит до 01.03.2017 представить предложения по стимулированию использования сельскохозяйственными товаропроизводителями современных технологий утилизации отходов животноводства.

Также кабмину поручено до 01.06.2017 обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих усиление административной ответственности за нарушение требований об экологической экспертизе и несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами животноводства.


Другие новости
2017/2/10 23:47:53 - ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ПОРУЧЕНО ПРОКУРАТУРЕ РФ РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОВ ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ.
2016/11/29 7:25:12 - Население и ведомства не готовы к реформе сферы ТБО, в связи с этим профильный комитет Госдумы намерен рассмотреть соответствующие поправки в федеральный закон
2016/11/29 5:36:51 - Какие регионы получат субсидии за счет экосбора?
2016/9/16 18:20:00 - Минприроды России сформировало "Перечень отходов, захоронение которых запрещается".
2016/9/16 15:10:00 - С 2017 года мусорные полигоны перестанут принимать на захоронение отходы чёрных и цветных металлов, бумагу и картон, стекло и автошины, а с 2020 – электронный «мусор».
2016/9/9 22:05:43 - Сергей Иванов: Россия заметно отстает от развитых стран в сфере переработки и утилизации мусора.
2016/9/9 21:58:59 - Инвесторы отказались от челябинских отходов.
2016/9/9 21:57:56 - Медведев «дал добро» на запуск пилотных проектов по переработке мусора.
2016/9/5 21:10:00 - Утверждены правила конкурсного отбора операторов по обращению с отходами.
2016/8/4 10:10:00 - Восемь регионов РФ планируют ввести раздельный сбор мусора до конца года.
2016/8/4 10:10:00 - С 2017 года в России вводится запрет на захоронение отходов, подлежащих переработке.
2016/7/27 14:37:12 - Следует ли заставить жителей г.Тюмень выбрасывать стеклотару по-особому?
2016/7/22 18:53:57 - Раздельный сбор мусора станет обязательным в Московской области.
2016/7/4 21:20:18 - Законодатели рассчитывают, что пункты приема вторсырья появятся едва ли не в каждом дворе.
2016/6/21 15:40:00 - В России будут использовать разноцветные баки для раздельного сбора мусора.
2016/6/9 13:50:23 - В Перми появились картонные экоконтейнеры для сбора макулатуры.
2016/6/9 13:48:15 - Есть рекорд! Кыштымский школьник собрал более тонны макулатуры.
2016/6/3 17:50:00 - Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС при реализации макулатуры.
2016/5/20 20:30:00 - Принят законопроект "Отмена НДС на макулатуру".
2016/5/10 22:25:50 - Как красть у государства по шесть миллиардов рублей в год на макулатуре.
2016/4/19 9:50:00 - С 19 апреля из России снова разрешён экспорт макулатуры.
2016/4/4 11:09:32 - Контейнеры для сбора макулатуры и ПЭТ-бутылок установили на школьных территориях в Ростове-на-Дону.
2016/4/1 16:00:57 - Макулатура в обмен на призы. Эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!» с 11 по 29 апреля 2016 г.
2016/3/15 11:00:00 - 14 марта состоялся Совет Государственной Думы РФ по отмене НДС для сборщиков макулатуры.
2016/2/25 18:40:00 - Макулатуре дадут вторую жизнь. Отмена НДС и НДФЛ.
2016/2/18 15:48:57 - В Госдуму внесен законопроект, предлагающий освободить от НДС реализацию макулатуры в РФ.
2016/2/5 12:28:41 - Правительство РФ поддержало депутатский законопроект об отмене НДС при реализации макулатуры.
2016/1/13 14:30:00 - Освобождение отрасли переработки макулатуры от НДС и НДФЛ принесет бюджету более 6 млрд рублей»
2015/12/31 15:44:09 - Глава Минпромторга РФ не исключил продление запрета на экспорт макулатуры.
2015/12/15 21:00:00 - C 18 декабря 2015г. из России запрещен экспорт макулатуры.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru metaltop.ru

© 2000-2015 Отраслевой портал "Вторичное сырье". Свидетельство о регистрации в Министерстве печати РФ: Эл №77-6816 от 21.02. 2003 г.
При полном или частичном использовании материалов, ссылка на Recyclers.ru обязательна.
Адрес электронной почты редакции: rec2905@yandex.ru.