Отрасль : ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ПОРУЧЕНО ПРОКУРАТУРЕ РФ РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОВ ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ.

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре РФ систематически проверять исполнение законодательства в области обращения с отходами производства и потребления в части, касающейся обращения с отходами животноводства, а также об экологической экспертизе в этой сфере.
Правительству России предстоит до 01.03.2017 представить предложения по стимулированию использования сельскохозяйственными товаропроизводителями современных технологий утилизации отходов животноводства.
Также кабмину поручено до 01.06.2017 обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих усиление административной ответственности за нарушение требований об экологической экспертизе и несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами животноводства.