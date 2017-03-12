Отрасль : ОП РФ предлагает ввести в школах единый день раздельного сбора мусора. ( 61 прочтений ) Введение ежемесячной практики раздельного сбора мусора будет воспитывать у подростков ответственное отношение к природе.



В Общественной палате РФ предложили ввести в школах единый день раздельного сбора мусора. С такой инициативой выступила член Общественной палаты Елена Сутормина, направив обращение министру образования и науки РФ, сообщили ОП РФ.



«Сегодня в российских школах существуют практики по сбору макулатуры, металлолома, пластика и других отходов. Однако, как правило, это инициатива отдельных преподавателей и не является каким-то системным механизмом. Если вспомнить, например, советский опыт, то подобные практики были регулярными. При этом именно в школьные годы в детях закладываются основы будущей культуры человека. Поэтому, на наш взгляд, введение ежемесячной практики раздельного сбора мусора и дополнительных занятий на эту тематику способствовало бы воспитанию у подростков ответственного отношения к природе», — отметила Сутормина.



«Со своей стороны мы обратились в Министерство образования и науки с инициативой о введении практики ежемесячного проведения Дня раздельного сбора мусора в российских школах, в рамках которого в образовательных учреждениях устанавливались бы специальные баки соответствующих цветов и педагогами бы проводились открытые уроки по экологии», — заявила член ОП.



По словам Суторминой, идею введения такой практики подсказали участники всероссийской экологической акции #МарафонДобрыхДел.



Напомним, всероссийская экологическая акция #МарафонДобрыхДел стартовала 1 марта. Участие в акции принимают более 20 тысяч россиян. Главная цель акции — формирование в обществе новой нормы ответственного отношения к природе.



Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России официально зарегистрировано около 20 тысяч несанкционированных свалок, половина из которых не крупные свалки.

