Мероприятия : В Крыму полиэтиленовые пакеты заменят на бумажные. ( 97 прочтений ) Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым будет инициировать отказ торговых сетей России от полиэтиленовых пакетов и их замену на бумажные. Об этом сегодня заявил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.

— Завтра проведем первую встречу с руководителями торговых сетей и предложим перейти с полиэтиленовых пакетов на бумажные, — рассказал Нараев. — Я думаю, что мы придем к положительному решению. Мы обяжем использовать начиная с 2017 года — года экологии — использовать в дальнейшем бумажные пакеты для фасовки продуктов. Мы выступим с такой законодательной инициативой как субъект РФ, чтобы на уровне государства запретить полиэтилен в упаковке.

Первой в Крыму рекомендовала местным предпринимателям перейти на работу с бумажной упаковкой администрация Феодосии.

— В этом направлении мы готовим целую программу, — отметил глава администрации Станислав Крысин. — Такие меры позволят сократить объем твердых бытовых отходов и упростят их переработку. Ведь полиэтилен не подвергается процессам биологического разложения, время его распада может исчисляться сотнями лет.

Для Крыма как курортного региона вопрос сокращения потребления полиэтилена, который загрязняет не только сушу, но и море, весьма актуален. Последуют ли за Феодосией другие города и поселки полуострова, пока неизвестно. Но за внедрение бумажной тары уже давно выступают экологи и производители.

— Спрос на бумажные пакеты невысок. Хотя сами продавцы и производители понимают, что надо бороться за экологию. Но целлофановый пакет в несколько раз дешевле бумажного. И для повсеместного отказа от полиэтиленовой упаковки и удешевления бумажной, необходимо дотирование предприятий, — считает производитель Сергей Евсеев.

По его словам, пока бумажная упаковка востребована в основном в магазинах обуви, одежды, в фастфудах, кондитерских и ресторанах. При этом в большинстве случаев покупатели получают пакеты с логотипом производителя в подарок.

Сергей Евсеев также отметил, что местные предприятия готовы обеспечить Крым бумажной тарой. Но им тяжело конкурировать с материковыми компаниями из-за дорогой доставки сырья на полуостров. Например, килограмм бумаги стоит 50 рублей. На полуостров ее везут из Татарстана, поэтому стоимость увеличивается еще на 12-15 рублей за килограмм. При этом некоторые заводы готовы сотрудничать только при заказе минимальной партии бумаги от 20 тонн. В то время как местным предприятиям надо лишь 5 — 10 тонн.

Также крымским производителям необходимо новое оборудование.

— Новый станок для изготовления бумажных пакетов стоит 200-300 тысяч евро, для того чтобы окупить его, надо заложить это в себестоимость пакета. В России есть примеры, когда подобным производствам помогает бюджет — компенсирует либо часть стоимости оборудования, либо процентную ставку по кредиту на его приобретение, — рассказывает Сергей Евсеев.

Глава ассоциации «Торговля Крыма» Сергей Макеев отметил, что предприниматели в целом одобряют частичный отказ от полиэтиленовой упаковки. Но он считает, что для реализации этого проекта необходимо подписать меморандум между торговыми сетями, магазинами и производителями пакетов. В этом документе надо прописать условия, при которых внедрение бумажных пакетов в торговлю будет выгодно обеим сторонам.

Мнения крымчан по поводу этой инициативы разошлись. Одни считают, что при покупке продуктов в супермаркетах на тысячу рублей стоимость пакета — 5-10 рублей вряд ли кого-то смутит. Другие говорят, что для пенсионеров и малообеспеченных граждан, приобретающих товар на 100-200 рублей, такая цена может оказаться вполне ощутимой.