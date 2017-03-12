Отрасль : В Липецке начинают внедрять раздельный сбор мусора. ( 82 прочтений ) Еще 30 контейнеров для сбора пластиковых бутылок появятся в этом году на улицах города. Об этом говорили на совещании, в котором приняли участие представители структурных подразделений администрации Липецка, крупных управляющих компаний, и перерабатывающей компании, которая выступила с соответствующей инициативой. В Год экологии в нашем городе продолжаются мероприятия по организации и внедрению практики раздельного сбора отходов, сообщает сайт липецкой мэрии. По информации отдела по охране окружающей среды, в ближайшее время оранжевые контейнеры появятся в парке Победы, у стадиона «Металлург», СК «Звездный», на улицах Неделина, Мичурина, пр. Победы, пер. Сиреневый. Ближе к лету их также планируется установить в нескольких садоводческих товариществах и гаражных кооперативах. Как известно, проект по раздельному сбору ТКО был запущен в августе минувшего года при содействии отдела охраны окружающей среды и управляющей компании «Университетский». Сегодня на территории, которую обслуживает данная управляющая компания организовано четыре контейнерные площадки с раздельным сбором ТКО (твердых коммунальных отходов) — в микрорайоне «Университетский» — ул. Полиграфическая, д. 1 и д.7, ул. Замятина, д. 4, в микрорайоне «Елецкий» ул. Хренникова д. 1. Предполагается, что в ближайшее время контейнеры для пластика появятся на остальных площадках данных микрорайонов. — Пластиковые бутылки и пакеты всевозможных форм, цветов и объёмов составляют третью часть мусора, который образуется от жизнедеятельности человека. Каждый из нас выбрасывает в год около 100 кг изделий из этого материала. Вместе с тем, перерабатывается всего около 27 % произведенного полимера. При этом пакет из него разлагается 250, бутылка за 500 – 1000 лет. Вместе с тем, за 5 месяцев реализации проекта с четырех площадок было вывезено для дальнейшей утилизации более 10 тонн бумаги и более 1,5 тонн пластика, — отметил начальник отдела охраны окружающей среды администрации города Липецка Андрей Дмитриев.

