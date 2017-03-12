Мероприятия : Филиал ЗАО "Управление отходами" в Саратове в 2016 году провел обучение более 130 человек основам экологической безопасности.

Как сообщает пресс-служба предприятия, 112-часовые курсы повышения квалификации по теме "Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV класса опасности" прошли как руководители мусороперегрузочных станций, расположенных в 14 муниципальных районах области, так и диспетчеры, водители спецтехники, машинисты, подсобные рабочие, операторы конвейерных линий, прессов и уплотнителей.
В соответствии со спецификой деятельности сотрудники крупного межрегионального предприятия ЗАО "Управление отходами" регулярно проходят необходимое обучение и подтверждают свою квалификацию в сфере экологической безопасности. В настоящее время более 300 сотрудников компании в регионах присутствия прошли профессиональное обучение. В каждом регионе присутствия компания также реализует программы экологического просвещения.
"Наш филиал реализуя Концессионный проект принял на себя обязательства по обучению и пропаганде деятельности, направленной на защиту экологии в Саратовской области. Экологическое просвещение жителей разных возрастов является неотъемлемой частью нашей работы. Только в прошлом учебном году около 500 студентов и школьников посетили наши комплексы с познавательными и обучающими экологическими экскурсиями. В этом учебном году эта работа продолжается" – отмечает директор филиала ЗАО "Управление отходами" в Саратове Алексей Вишняков.
Отметим, что Алексей Вишняков также в 2016 году прошел курсы по теме "Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления".