Отрасль : Почему бизнес не хочет платить за переработку отходов? ( 33 прочтений ) Переноса срока подачи деклараций об исполнении расширенной ответственности производителей — утилизации отходов товаров и упаковки — не будет, заявили "Ъ" в Минприроды. Представители бизнеса, которые настаивают на доработке законодательства в области обращения с отходами, считают, что в нынешнем виде мусорная реформа рассчитана на максимальную уплату экологического сбора: деньги и отходы нужны для создания и загрузки мусоросжигательных мощностей.



В Минприроды не отказываются от планов собрать за 2017 год 6,5 млрд руб. экологического сбора за невыполнение нормативов утилизации отходов. В ведомстве заявляют, что законодательство работает и позволяет компаниям исполнять расширенную ответственность — утилизовать отходы товаров и упаковки. В доказательство чиновники приводят 54 млн руб. экологического сбора, уже уплаченных производителями.



Отчитаться об утилизации и вторичном использовании товаров и упаковки, включенных в перечень утилизации, компании должны были до 1 апреля. Однако сделать это получилось не у всех. Так, производители продуктов питания не попадают под регулирование: "Сейчас пластиковые крышки приходилось декларировать как цистерну, трубочки к соку — как пластиковую посуду из-за отсутствия соответствующих кодов в перечне товаров и упаковки",— говорит представитель ассоциации "Русбренд" Екатерина Астафьева. Промышленники предложили регулировать утилизацию упаковки в зависимости от материала — документ прошел общественное обсуждение, но так и не был разослан министерством на согласование с другими ведомствами, говорит она. "У бизнеса была вся информация, мы активно взаимодействовали с промышленниками, а сейчас они делают вид, что все плохо,— возмущаются в Минприроды.— Почему они не делали этого раньше?"



Минприроды не спешит ликвидировать конфликт между интересами переработчиков мусора и получателей экологического сбора



Производители сетуют: "Основная задача Минприроды — собрать запланированную в бюджете сумму экологического сбора, 6,5 млрд". Необходимость этого и не позволяет отложить реформу. Причем, по словам главы рабочей группы по экологии "Открытого правительства" Рашида Исмаилова, у производителей нет понимания, куда пойдут эти деньги: "Схемы обращения с отходами регионов, на управление которыми планировалось передать эти средства, заработают только в 2018 году",— говорит он.



