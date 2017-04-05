Отрасль : Росприроднадзор объяснил, чем утилизация отходов отличается от их обезвреживания. ( 38 прочтений ) Письмо Росприроднадзора от 28.03.2017 N ВС-10-02-36/6393

"Об исполнении нормативов утилизации путем термической обработки отходов"



Указывается, в частности, что в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" под утилизацией отходов понимается использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).



Исходя из смысла понятий "утилизация отходов", установленного Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также понятий "рециклинг", "регенерация", "рекуперация", установленных "ГОСТ 30772-2001 Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения", целью утилизации отходов является использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное использование отходов по тому же назначению, деятельность по технологической обработке отходов, включая извлечение и восстановление ценных компонентов отходов, включающая извлечение и восстановление ценных компонентов отходов, с возвращением их для повторного использования, а также действие, приводящее к восстановлению отходов до уровня вторичного сырья или материала. Одновременно с этим целью обезвреживания отходов является снижение негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду, уменьшение массы отходов, а не повторное использование. Под сжиганием отходов понимается термический процесс окисления с целью уменьшения объема отходов, извлечения из них ценных материалов, золы или получения энергии, то есть их обезвреживание.



Поскольку при термической обработке отходов происходит процесс обезвреживания отходов, изменение класса опасности обезвреживаемых отходов, а понятия "утилизация отходов" и "обезвреживание отходов" не являются тождественными, исполнение нормативов утилизации отходов путем их обезвреживания (в том числе, сжигания) не представляется возможным.

