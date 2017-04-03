Мероприятия : С 3 апреля в Перми стартует масштабная акция по раздельному сбору мусора. ( 30 прочтений ) С понедельника, 3 апреля, в каждом районе Перми начнут поочередно работать пункты по раздельному сбору вторсырья и ртутьсодержащих отходов. Позднее горожане с помощью своей УК смогут организовать постоянный сбор вторсырья на своей контейнерной площадке.



В рамках общегородской акции на безвозмездной основе пермяки смогут сдать бумажные отходы, пластик, батарейки, алюминий, аккумуляторы, энергосберегающие лампы, мелкую бытовую и оргтехнику, а также автомобильные шины.



Мероприятие организовано департаментом ЖКХ администрации Перми совместно с утилизирующей компанией «Буматика».



Собранное вторсырье отправят на переработку, а ртутьсодержащие отходы – на специальную утилизацию. С 3 апреля временные приемные пункты начнут работать поочередно в течение недели в каждом районе Перми.



Отметим, что в настоящее время в краевой столице работают 28 постоянных пунктов приема вторсырья, а также пункты по приему ртутьсодержащих отходов. Их адреса и условия приема перечислены на сайте городской администрации в разделе «Обращение с отходами».



«В природе пластик, алюминий и резина практически не разлагаются, единственный способ их уничтожить – промышленная переработка. Мы рады, что утилизирующие компании и сами пермяки активно поддерживают раздельный сбор мусора. Количество контейнерных площадок, оснащенных тарой для раздельного сбора, за последние три года в Перми выросло в шесть раз», – рассказал заместитель начальника городского департамента ЖКХ Владислав Наберухин.



В Перми уже более половины контейнерных мусорных площадок в жилом секторе (около 600 единиц) оборудованы отдельными емкостями для сбора вторсырья. Отметим, что в начале 2014 года таких площадок было около 100.



Переработкой вторсырья в Перми занимается несколько предприятий: Пермский ЦБК принимает бумагу на переработку, ООО «Пласт-М» специализируется на изготовлении новых емкостей из переработанного пластика, ООО ТКФ «Титан» организовало выпуск из пластиковых бутылок щеток для коммунальных машин, а ООО «Буматика» изготавливает тротуарную плитку с использованием полимеров.

