Отрасль : Законопроект по раздельному сбору отходов в России вступит в силу в сентябре 2017 года. ( 50 прочтений ) 13 апреля 2017 года завершаются общественные обсуждения поправок к закону «Об отходах производства и потребления». Документ, в частности, вводит термин «раздельное накопление отходов». Это первый шаг к цивилизованной утилизации мусора. Ожидается, что граждане РФ вскоре начнут сортировать мусор, а не выбрасывать все вместе в один бак. Также в проекте прописано, что территориальные схемы обращения с отходами теперь будут проходить процедуру общественного обсуждения.



Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» разработан в целях наделения Минпромторга России полномочиями по согласованию региональных программ в области обращения с отходами, включая твердые коммунальные отходы, а также территориальных схем в области обращения с отходами. В частности, рассматривается возможность предоставления из федерального бюджета субсидий на финансирование работ по обращению с отходами. Средства также будут поступать от уплаты компаниями экологического сбора. Разработчиками проекта закона выступили Минпромторг России, Минэкономразвития России и Минприроды России.



Отметим, что приоритетной задачей при переработке отходов является получение вторичных материальных и энергетических ресурсов, которые могут быть использованы в других технологических процессах.



Поскольку территориальные схемы являются основой для разработки и реализации региональных программ, получается замкнутая система, для эффективного функционирования которой необходимо участие Минпромторга России на всех этапах как уполномоченного органа Российской Федерации в сфере промышленной политики.



Кроме того, софинансирование региональных программ, планируемое к осуществлению согласно пункту 10 статьи 24.5 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» посредством реализации государственных программ Российской Федерации в форме предоставления субсидий только бюджетам субъектам Российской Федерации, не охватывает всех приоритетных направлений расходования средств, поступивших от уплаты экологического сбора.



Планируется, что законопроект вступит в силу уже в сентябре 2017 года.

