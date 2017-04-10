Отрасль : Завод по сортировке мусора в Сочи - это МУСОРНАЯ КАТАСТРОФА. ( 36 прочтений ) Власти намерены искать нового регионального оператора.



Мусоросортировочный завод исключили из системы утилизации отходов в Сочи. Оказалось, что за годы на его территории скопились ТБО, которые «на бумаге» якобы вывезли из города, а на самом деле – остались там. Сейчас эту площадку расчистили.



- Мы много приняли мер, признали ошибку, что зря связались с бизнесом по поводу сортировки бытовых отходов. И сегодня нам пришлось взять все снова в свое ручное управление исключительно для того, чтобы город был чистым, — заявил глава Сочи Анатолий Пахомов.



Напомним, что к сентябрю 2016 года на территории завода скопилось больше 17 тысяч тонн мусора – этому также поспособствовали наплыв туристов и закрытие проезда по федеральным дорогам для большегрузов. Тогда были предприняты меры: увеличили количество машин, но ситуация так и не разрешилась.



Уже в мае стартует конкурс по выбору единого регионального оператора по вывозу мусора, который будет обслуживать Сочи и Туапсинский, Апшеронский и Белореченский районы. Работу он начнет в конце июня.



- У него есть две площадки по сортировке и перегрузке. Их строительство уже практически закончено, осталось только их ввести. И я уверен, что сбоев не будет, — подчеркнул вице-мэр Юрий Паламарчук.