Отрасль : С Новым Экологическим Сбором в России! ( 4 прочтений ) Год Экологии в России, объявленный по указу президента РФ Владимира Путина, для импортеров товаров и их логистических партнеров начался 1 апреля, когда вступил в силу новый закон "Об отходах производства и потребления". Законом вводится обязанность уплаты "экологического сбора" при ввозе в Россию значительного числа импортных товаров. В утвержденном правительством перечне обозначено 36 товарных групп: белье, одежда, бытовая электроника, различные масла, автомобильные шины, изделия из пластмассы и даже газеты — свыше 400 позиций. Кроме того, сбором облагаются любые виды пластмассовой, бумажной и деревянной упаковки, в которой ввозятся любые товары. За счет новых платежей с производителей и импортеров Росприроднадзор надеется обеспечить поступление в бюджет около 60 млрд руб. в год на реализацию госпрограмм по утилизации отходов. О том, что ждет самих участников внешнеэкономической деятельности и их таможенных представителей, "Ъ" рассказал гендиректор компании "Оптимальная логистика" Георгий Властопуло.



Как ни странно, само по себе появление нового обязательного платежа в бюджет для производителей товаров и импортеров станет не самой существенной нагрузкой на себестоимость импортной продукции. Законодательство об экологическом сборе при ввозе в Россию ряда товаров и их упаковку разрабатывалось и принималось в 2015-2016 годах, а на первый год применения закона правительство установило существенные льготы по его уплате, определив "переходную" ставку по большинству товарных позиций в размере 0%. К примеру, согласно нашим расчетам в интересах одного из клиентов, экологический сбор за несколько тонн импортной упаковки в нынешнем году составит не более 3 тыс. руб. По нашим оценкам, в условиях, когда действуют льготы и предоставлены "каникулы" по уплате сбора, себестоимость поставки импортной продукции в текущем году может подорожать на 2-3%, что поставщики, как правило, перекладывают в конечную цену товаров для потребителей.



Однако оценить дополнительные операционные затраты компаний-импортеров на квалифицированную подготовку и сдачу отчетной документации по экологическому сбору оказывается гораздо труднее. Жалобы на "тяжелую жизнь" уже стали привычными для участников российского рынка, но наш опыт работы в качестве таможенного представителя для ряда клиентов показывает, что у поставщиков импортных товаров действительно могут возникнуть совершенно новые и неожиданные затраты на администрирование экологического сбора. Сегодня уже понятно, что для выполнения этой процедуры придется привлекать специалистов, обладающих определенными навыками работы с базами данных, и потратить достаточно много "ручного" труда на заполнение отчетных документов.



Чтобы соблюсти закон "Об отходах производства и потребления", предприятию для начала нужно поднять весь пул импортных деклараций за прошедший год и выявить из всего массива те товары и виды упаковки, которые подпадают под экологический сбор. Затем по каждому из них рассчитать величину платежа с учетом ставки сбора и фактического веса ввезенных товаров. После этого компания обязана заполнить и до 1 апреля отправить в Росприроднадзор три документа: декларацию, форму расчета экологического сбора и форму отчетности. Как обычно у нас бывает, форма декларации одна, отчетная форма несколько другая, форма расчета суммы сбора — третья, не говоря уже о том, что для многих участников рынка Росприроднадзор станет новым госорганом, собирающим обязательную отчетность.



Больше всего проблем с администрированием экологического сбора возникнет не столько у производителей, сколько у крупных торговых компаний, которые покупают товары за рубежом и реализуют в России. При поставке двух-трех наименований подготовить отчетность несложно, а если у вас 100-200 товаров, каждый из которых тем или иным способом упакован для перевозки?



Если участник ВЭД регулярно ведет в электронном виде базы данных импортируемых товаров со спецификацией упаковки, то это несколько упрощает работу сотрудников компании и она способна подготовить отчетность самостоятельно. В противном случае придется заказывать эту услугу у внешних специалистов и таможенных представителей, для которых это тоже новый вид услуг с еще не устоявшейся рыночной стоимостью. Из пяти компаний соответствующего профиля, в которые мы сами обратились за расчетом и выполнением всех процедур по экологическому сбору для одного нашего клиента, четыре организации взяли длительную паузу и не ответили и лишь одна оценила подобную услугу примерно в $5 тыс.



Не исключены и спорные моменты в применении закона, связанные с тонкостями бизнеса импортеров: в логистической практике нередко встречаются ситуации, когда бывает тяжело определить ставку сбора и правильно рассчитать его сумму. Например, ряд товаров ввозится в упаковке, что указано в накладной, но сама упаковка не выделяется в отдельный таможенный код. Таким образом, мы не можем точно установить вид упаковки и применить к ней нужную ставку экологического сбора. Или, например, если даже тип упаковки известен, разница в весе нетто и брутто по накладной нулевая — как рассчитать плату за утилизацию упаковки в этом случае?



Своим клиентам мы даем рекомендации по решению этих вопросов, например предлагаем выбирать максимальную ставку сбора в случае отсутствия кода упаковки или разработать усредненные нормативы веса упаковочных материалов. В то же время в законе не описан механизм борьбы с непредставлением или представлением недостоверной информации по экологическому сбору, хотя за это предусмотрена административная ответственность (размеры штрафов, кстати, тоже до сих пор неизвестны). Наши собственные контакты с Росприроднадзором и попытки получить квалифицированные комментарии, к сожалению, показали, что в ведомстве тоже до конца не понимают, как этот механизм будет работать.



Следует отметить, что предложенная импортерам и производителям товаров альтернатива уплате сбора — иметь договор на утилизацию соответствующих товарных позиций или обзавестись собственным оборудованием по уничтожению отходов, по нашему убеждению, вряд ли будет востребована участниками рынка. По крайней мере, в первые годы с учетом предоставленных льгот и "каникул" импортерам будет значительно дешевле заплатить экологический сбор и работать, как раньше, нежели приобретать и сертифицировать дорогостоящее оборудование или заключать договоры об утилизации с внешними специализированными организациями. Более того, это не избавит участников ВЭД от дополнительной "бумажной" работы: кроме собственно договоров на утилизацию отходов Росприроднадзор будет требовать все акты к нему, в которых должны быть поименованы все товары и виды упаковки с указанием их количества и даты утилизации.



Ситуация должна проясниться в первые 90 дней применения нового закона, в это время, возможно, произойдут какие-то корректировки. Регуляторам стоит подумать как минимум над тем, чтобы всю необходимую для уплаты экологического сбора информацию (в сущности, однотипного характера) консолидировать в одной отчетной форме вместо трех и по возможности автоматизировать представление этих сведений в электронном виде. Кстати сказать, по отзывам наших клиентов, организованный на сайте Росприроднадзора личный кабинет для плательщиков экологического сбора крайне неудобен и за неделю до финального срока подачи деклараций не работал.

