Мероприятия : В Год экологии во всех 470 отделениях Почты России в г. Москве установили контейнеры для раздельного сбора мусора. ( 1 прочтений ) Урны для бумаги, стекла, пластика и бытовых отходов размещены как в клиентских залах, так и во внутренних помещениях. Для Почты России — это пилотный проект, реализация которого начинается на территории столицы. Он направлен на внедрение наилучших доступных природоохранных технологий, а также совершенствование системы управления отходами.



Указом президента 2017 год в России объявлен Годом экологии. Его цель — привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, а также улучшить состояние экологической безопасности страны.



Ежедневно из всех почтовых отделений Москвы вывозится более 4,5 тонн мусора. Установка урн для раздельного сбора отходов позволит повысить сознательность в вопросах заботы об окружающей среде как работников, так и посетителей Почты России. Утилизация и переработка отходов производится также раздельно.



Во Всемирной почтовой конвенции прописана высокая степень ответственности почтовых администраций за заботу об окружающей среде. Страны-члены Всемирного почтового союза обязаны разработать и осуществлять на всех уровнях эксплуатации почты активную стратегию в области защиты окружающей среды и содействовать привлечению внимания к экологическим вопросам в рамках почтовых служб.



Почта России принимает участие в различных экологических проектах. В 2016 и 2017 годах в Час земли было отключено внешнее освещение почтамтов, логистических и сортировочных центров национального почтового оператора во всех девяти часовых поясах России. В сентябре прошлого года совместно со Всероссийским природоохранным социальным проектом «Экобокс» Почта России организовала сбор опасных отходов в рамках фестиваля «ВместеЯрче». За один день на ВДНХ было собрано более 100 кг батареек и 1,5 тыс. энергосберегающих ламп.

