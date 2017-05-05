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Отрасль : ОНФ направит в Росприроднадзор предложения по реформированию отрасли обращения с отходами.
в 2017/5/5 11:27:47 (1 прочтений)

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» считают, что для комплексного решения проблемы утилизации отходов необходимо развитие перерабатывающей отрасли. Сейчас в России перерабатывается лишь 4-5% всех отходов, а оставшаяся часть направляется на полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) либо складируется на незаконных свалках.

По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутата Госдумы РФ Владимир Гутенева, наиболее сложная ситуация с отходами сложилась в регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов. «Даже по количеству заявок на интерактивной карте свалок проекта ОНФ «Генеральная уборка» лидерами по количеству обращений являются центральные регионы – Московская, Тульская, Рязанская и Нижегородская области. По СЗФО лидируют Санкт-Петербург и Псковская область. Всего в настоящее время на карте размещено около 5,5 тыс. сигналов, из них около 40% приходятся на регионы ЦФО и СЗФО», – отметил Гутенев.

По его словам, в Центральном и Северо-Западном регионах нашей страны достаточно условий для создания эффективной мусороперерабатывающей отрасли, которая могла бы отвечать всем современным стандартам.

«Массовое строительство новых полигонов в регионах ЦФО и СЗФО нерационально и не отвечает не только санитарным и экологическим нормам, но и экономической целесообразности. В рамках реализации проекта ОНФ «Генеральная уборка» мы видим большую заинтересованность со стороны предприятий, в первую очередь малых и средних, готовых заниматься переработкой отходов, но отсутствие раздельного сбора мусора, низкие темпы реформирования всей отрасли, а также недоработанные территориальные схемы по обращению с отходами значительно затрудняют взаимодействие с этими предприятиями и тормозят развитие всей перерабатывающей экономики в нашей стране», – подчеркнул Гутенев.

Эксперт отметил, что региональные чиновники при составлении или корректировании территориальных схем по обращению с отходами должны обязательно взаимодействовать с общественностью и предпринимательским сообществом. Учет мнения местного населения и возможностей бизнеса должен стать прочной основой для создания эффективной и современной мусороперерабатывающей отрасли в регионах Центрального и Северо-Западного округов.

«Все наши предложения по качественному реформированию отрасли в сфере обращения с отходами мы направим в Росприроднадзор», – резюмировал Гутенев.



Источник новости: onf.ru



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