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Прочее : Компания «РЖД» поможет мегаполисам избавиться от коммунальных отходов.
в 2017/7/31 18:54:44 (0 прочтений)

Компания «РЖД» предложила новую услугу – организацию перевозки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на удалённые полигоны их захоронения.

Проблема утилизации и переработки мусора стоит сегодня довольно остро: по данным Роспотребнадзора, ежегодно в стране скапливается около 4 млрд тонн отходов.

В Москве ежегодно образуется около 9 млн тонн ТКО, в Санкт-Петербурге – около 3 млн тонн. Действующие мусорные полигоны вокруг столицы и других городов-миллионников уже перегружены. Поэтому сегодня прорабатываются варианты и схемы их вывоза на отдалённые полигоны.

Как пояснил заместитель начальника Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом Пётр Айрапетов, у большей части полигонов заканчивается срок эксплуатации в связи с полным их заполнением, и это обусловило необходимость строительства новых площадок. Но из-за отсутствия свободных площадей, соответствующих всем экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, возникает необходимость вывоза отходов на отдалённые полигоны захоронения.

Именно эту нишу – перевозки ТКО на большие расстояния – готово занять ОАО «РЖД».
В рамках реализации данного проекта Центральная дирекция ещё в июне прошлого года совместно с ЦФТО, АО «Федеральная грузовая компания» и Московской дорогой организовали опытную перевозку брикетированных кип сортированных ТКО, предоставленных компанией «Лига-Транс», в полувагонах на маршруте Москва-Товарная-Курская – Блочная Свердловской дороги.

Осенью прошлого года дирекция и ООО «ТехноРециклинг­Групп» (ТРГ) подписали соглашение о совместной реализации проекта по организации вывоза отходов производства и потребления из Санкт-Петербурга в Сланцы Ленинградской области железнодорожным транспортом («Гудок» писал об этом 30 ноября 2016 года). В Сланцах планируется создать индустриальный парк, где будет вестись глубокая переработка – до 2 млн тонн ТКО в год. Из них будут производить биотопливо, фенольную плёнку, строительные материалы.

В начале этого года в рамках проекта ТРГ, ООО «Рунако» и ООО «РусКит» при участии Центральной дирекции провели испытания универсального горизонтального перегружателя Acculouder по загрузке навалочных несортированных отходов в крупнотоннажный 20-футовый контейнер.

Заместитель генерального директора ООО «ТехноРециклинг­Групп» Антон Попов и генеральный директор ООО «Научно-производственное объединение «Эконьюхаус» Сергей Попов подтвердили, что компании на правах аренды планируют разместить на терминальной инфраструктуре ОАО «РЖД» оборудование для перевалки мусора с автомобильного на железнодорожный транспорт. Железнодорожники располагают также подвижным составом, в котором будет осуществляться перевозка отходов. Взаимодействие с ОАО «РЖД», по их мнению, поможет решить проблему вывоза больших объёмов отходов на дальние расстояния – от 500 км до нескольких тысяч.

«В ходе многочисленных консультаций и встреч мы обсуждали тарифы, а также различные варианты транспортировки и возможные площадки размещения мусороперегрузочных комплексов, – рассказал Антон Попов. – Сейчас идёт доработка схемы взаимодействия со всеми участниками этого проекта».

Директор по развитию ООО «ЭкоЛайн» Андрей Близневский также подтвердил, что и его компания заинтересована в реализации проекта по перевозке отходов совместно с ОАО «РЖД»: «Сотрудничество с РЖД нам представляется перспективным ввиду наличия у холдинга инфраструктуры для размещения мусоросортировочных комплексов, а также площадок для закрытого компостирования отходов».

По его словам, возможность перевозки отходов железнодорожным транспортом на удалённые полигоны обладает рядом преимуществ по сравнению с доставкой их коммунальной автотехникой.
Главные среди них – сокращение коммерческих рисков и регламентированные сроки доставки отходов. Немаловажное значение имеет и уменьшение нагрузки на перегруженные и без того полигоны крупных городов и регионов. В настоящее время важно согласовать тарифы и технические условия перевозки отходов. В ОАО «РЖД» создали специально рабочую группу, которая занимается всеми вопросами, связанными с перевозкой твёрдых бытовых отходов железнодорожным транспортом. Детали перспективного проекта пока прорабатываются.



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