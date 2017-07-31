Отрасль : Действия Китая привели к взрывному росту цен на рынке макулатуры в России.

На прошлой неделе Китай уведомил Всемирную торговую организацию (ВТО), что к концу года перестанет покупать сырье, подлежащее вторичной переработке, у США. Европейские мусороперерабатывающие компании об этом уведомил Европейский институт перерабатывающей индустрии (ISRI), «Ведомости» ознакомились с документом, подлинность подтвердили два получателя рассылки.
На российском рынке макулатуры решение Китая вызвало взрывной рост цен, как ранее и прогнозировали еще в марте эксперты аналитического центра при правительстве, говорит исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Максим Новиков. К понедельнику цены на сырье выросли на 500–1000 руб. за тонну, рассказывает он.
Вырос спрос на макулатуру, но обычно летом серьезных движений на рынке не происходит, других причин, кроме решения Китая, для ажиотажа на рынке нет.