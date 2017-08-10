Мероприятия : Минприроды планирует дополнить перечень ставок экологического сбора.

Минприроды подготовило проект правительственного постановления, который предполагает дополнить перечень ставок экологического сбора в отношении товаров и упаковки, подлежащих утилизации.
Текст документа опубликован на Едином портале для размещения проектов НПА.
Напомним, экологический сбор уплачивают производители и импортеры утилизируемых товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования этих товаров.
Ставки сбора утверждены постановлением Правительства РФ от 09.04.2016 № 284.
В министерстве поясняют, что ранее были подготовлены проекты правительственных распоряжений с поправками в перечень и в нормативы утилизации отходов от использования товаров.
Одно из важных изменений в них – это выделение отдельного раздела по упаковке товаров, подлежащей утилизации после утраты потребительских свойств. Следствием чего является возникновение новых групп №№ 37-42, по которым необходимо установить ставки сбора.
Так, в частности, устанавливаются следующие ставки сбора:
•группа № 37 «Изделия металлические готовые прочие» 2 423 рубля за тонну;
•группа № 38 «Упаковка металлическая» 2 423 рубля за тонну;
•группа № 39 «Упаковка полимерная» 3 844 рубля за тонну;
•группа № 40 «Упаковка бумажная и картонная» 2378 рублей за тонну;
•группа № 41 «Упаковка стеклянная» 2564 рубля за тонну;
•группа № 42 «Упаковка деревянная и пробковая» 3066 рублей за тонну;
•группа № 43 «Упаковка из текстильных материалов» 16 304 рубля за тонну.