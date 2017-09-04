Отрасль : Экономические меры стимулирования раздельного сбора отходов могут быть закреплены законодательно. ( 136 прочтений )

Поскольку многие субъекты РФ оказались не готовы к исполнению новых требований законодательства в сфере отходов производства и потребления, для них был установлен срок поэтапного перехода к новой системе обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами (ТКО), в которой ответственными за осуществление соответствующей деятельности субъектами становятся региональные операторы, – до 1 января 2019 года (разъяснения Минстроя России от 13 января 2017 г. "Об особенностях действия норм федерального законодательства, регулирующих деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами, в 2017-2019 годах"). Напомним, нормы об обязанности каждого субъекта РФ разработать региональную программу в области обращения с отходами, утвердить территориальную схему в области обращения с отходами, выбрать регионального оператора и т. д. были внесены в Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (далее – закон об отходах производства и потребления) Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ.



На данный момент территориальные схемы, в которых содержатся данные о нахождении источников образования отходов, общем количестве отходов, месте нахождения объектов по их обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению, а также схема потоков отходов (ст. 13.3 закона от отходах производства и потребления), утверждены в 81 субъекте РФ, в девяти регионах определены региональные операторы. Однако ни одна из схем полностью не соответствует новым законодательным требованиям, поэтому они были утверждены с условием о корректировке в течение 2017 года, отметила начальник Управления государственного надзора регулирования в области обращения с отходами и биоразнообразия Росприроднадзора Наталья Соколова в ходе прошедшего вчера специального заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), посвященного проблемам утилизации отходов. Она подчеркнула, что представляемые ведомству на согласование территориальные схемы не соблюдают требование о приоритете переработки отходов над их захоронением (п. 15 Основ государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года), не содержат сведений о несанкционированных объектах размещения отходов, не устанавливают нормативы накопления отходов по сезонам. Кроме того, не выполнены рекомендации Росприроднадзора по указанию в территориальных схемах объемов биологических и медицинских отходов. Несмотря на то что отношения в области обращения этих отходов регулируются специальным законодательством (п. 2 ст. 2 закона об отходах производства и потребления), ведомство считает необходимым уточнение данных об их количестве и местах размещения.



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Согласование многих схем, даже с условием о доработке, было вынужденной мерой, поскольку в противном случае невозможно начать работу по выбору региональных операторов, а часть схем согласовывалась до введения переходного периода, подчеркнула представитель Росприроднадзора. Кроме того, ряд схем низкой степени проработки по формальным признакам отвечают утвержденным требованиям к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с ТКО (постановление Правительства РФ от 16 марта 2016 г. № 197), поэтому для их неутверждения у ведомства не было оснований. Однако, несмотря на разъяснения о необходимости доработки схем, некоторые регионы уже заявили о том, что не будут вносить никаких изменений, так в законодательстве не указаны основания для их корректировки, сообщила Наталья Соколова. Поэтому Росприроднадзор считает, что в течение переходного периода нужно уточнить новые положения закона об отходах и принятые во исполнение этих норм подзаконные акты.



Такого же мнения придерживаются и министерства, обладающие определенными полномочиями с сфере обращения отходов: Минприроды России, Минстрой России и Минпромторг России.



Так, Минпромторг России подготовил законопроект, предусматривающий экономические меры стимулирования раздельного сбора отходов, в частности установление дифференцированного тарифа на коммунальные услуги в случае осуществления раздельного сбора мусора управляющими компаниями и ТСЖ, сообщил глава министерства Сергей Донской. Он отметил, что приоритет раздельного сбора подтверждается введением запрета на захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации (п. 8 ст. 12 закона об отходах производства и потребления). В отношении 67 видов отходов данный запрет начнет действовать уже с 1 января 2018 года, всего же в перечне отходов, захоронение которых без разделения на фракции будет запрещено, 182 вида отходов (распоряжение Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р). При этом и захоронение предполагается сделать более безопасным – Минпромторг России разработал проект приказа, предусматривающего оборудование объектов размещения отходов системами весового контроля, фото- и видеосъемки.



Кроме того, министерство предлагает развивать институт расширенной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию отходов, полученных от их использования (ст. 24.2 закона об отходах производства и потребления). По словам Сергея Донского, зарубежный опыт свидетельствует о том, что именно заинтересованные производители помогают создать работающую схему сортировки и переработки отходов.



Еще одно предложение Минпромторга России, которое поддержали все участники заседания, касается введения обязательного общественного обсуждения территориальных схем. Кстати, соответствующее положение содержится и в законопроекте, подготовленном Минстроем России и внесенном в Госдуму Правительством РФ1. Помимо этого, документом предусматривается необходимость установления правительством порядка разработки, утверждения, согласования и корректировки территориальных схем, а также закрепления обязанности операторов по обращению с ТКО и региональных операторов по соблюдению потоков отходов, указанных в территориальных схемах. Кроме того, предполагается уменьшать размер платы за содержание жилого помещения на величину, соответствующую стоимости услуг по сбору, вывозу и утилизации ТКО, с месяца, когда услуги по обращению ТКО начинает оказывать региональный оператор и вводится плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО.



Поскольку данный законопроект уже прошел первое чтение, скорее всего, именно в него будут вноситься все предлагаемые поправки, отметила председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Ольга Тимофеева. По ее мнению, нужно закрепить в законодательстве нормы о стимулировании участия малого бизнеса и населения в деятельности по сортировке, переработке отходов, ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде (соответствующее поручение содержится в перечне поручений Президента РФ от 24 января 2017 г. № Пр-140ГС, данных по итогам состоявшегося 27 декабря 2016 года заседания Государственного совета), а также о наделении глав муниципалитетов полномочиями по контролю за деятельностью региональных операторов. Кроме того, особое внимание должно быть уделено установлению тарифов на обращение с ТКО в частном секторе. Сейчас обязательная плата за вывоз мусора собирается только с жителей МКД, но после перехода на новую схему обращения с отходами соответствующая плата будет обязательна для всех (ст. 24.7 закона об отходах производства и потребления). Нельзя допустить, чтобы в частном секторе, особенно на территории сельских поселений, сбор и транспортировка отходов с которых не выгодна для операторов из-за отсутствия там необходимой инфраструктуры, были установлены слишком высокие тарифы, заключила депутат.



Минпромторг России, в свою очередь, планирует в ближайшее время утвердить Стратегию развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года. Она предполагает, в частности, разработку мер поддержки российских производителей оборудования для переработки отходов, а также обеспечение оптимального размещения мощностей по переработке отходов и доставки продуктов переработки потребителям вторичного сырья. Кстати, именно на создание российского оборудования по переработке отходов и финансовую поддержку переработчиков, по мнению министерства, должен направляться экологический сбор. Недопустимо расходовать получаемые средства на рекультивацию свалок, уверен заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.



Также министерство разрабатывает пакет нормативно-правовых актов, определяющих статус вторичных материальных ресурсов. Из-за отсутствия в законодательстве и правоприменительной практике понятия вторичных ресурсов к сырью, которое образуется при обработке, применяются нормы об отходах, что препятствует полноценному вовлечению его в хозяйственный оборот, подчеркнул заместитель министра. В результате на сортировку отправляется не более 10% от всей массы ТКО, а возвращается в промышленный оборот всего 3-5%. Закрепление нормативного регулирования вторичных ресурсов совместно с реализацией указанной выше стратегии позволят, по прогнозам министерства, создать условия, при которых захоронение или хранение отходов, содержащих сырьевые компоненты, станет экономически невыгодным для собственника отходов.



Кроме того, Минопромторг России выступает за увеличение нормативов утилизации отходов от использования товаров, которые на данный момент составляют от 0 до 20%.



Поскольку представители всех профильных министерств и ведомств заявили о том, что 1 января 2019 года – крайний срок перехода на новую систему обращения с отходами, можно предположить, что к этой дате в законодательство будут внесены необходимые согласованные поправки.



Однако отдельной темой для обсуждения остается приоритетный проект "Чистая страна" (паспорт проекта утвержден протоколом президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21 декабря 2016 г. № 12), предполагающий строительство четырех объектов по термическому обезвреживанию ТКО в Московской области и одного в Республике Татарстан. В паспорте проекта указано, что создаваемые производственные мощности будут экологически безопасными, однако жители территорий, на которых планируется размещение заводов, выступают против, так как опасаются сжигания на них накопленных отходов, в том числе опасных, без сортировки. Члены СПЧ в свою очередь указали на то, что данная программа предполагает применение термического обезвреживания отходов, хотя оно является наименее приоритетным в силу закона (п. 2 ст. 3 закона об отходах производства и потребления), а значит противоречит основным направлениям государственной политики в области обращения с отходами. Кроме того, как отметил в заключение заместитель председателя Совета Евгений Бобров, перед разработкой проекта не было проведено сравнение эффективности и степени воздействия на окружающую среду сжигания отходов и такой, например, альтернативы, как прессование и временное – до создания инфраструктуры по сортировке и переработке – захоронение отходов. Эти факты также планируется отразить в рекомендациях СПЧ, которые будут сформированы по итогам заседания и направлены в том числе Президенту РФ.







