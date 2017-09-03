Отрасль : Граждане не должны оплачивать сортировку мусора. ( 70 прочтений ) Депутаты не увидели в правительственных поправках к законопроекту о реформе обращения с твёрдыми коммунальными отходами того, чего ждут регионы



Менее чем через полтора года, к 2019-му, в стране должен завершиться переход на новый порядок обращения с отходами. Вместе с тем эксперты уже сегодня говорят о том, что реформа движется неверным путём: допущенные ранее ошибки при составлении территориальных схем обращения с отходами и неопределённость с тарифами вместо блага могут привести к негативному эффекту. Как рассказала «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольги Тимофеевой, до конца года необходимо устранить имеющиеся изъяны, в том числе через поправки в законодательстве.



- Ольга Викторовна, вопрос утилизации мусора с каждым днём звучит всё острее. 30 августа эту проблему рассмотрели на специальном заседании Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Перед правозащитниками выступили представители курирующих реформу министерств и ведомств.



- Главная проблема, на мой взгляд, в том, что у реформы нет единого координационного центра. Минприроды, Минстрой, Минпромторг, ФАС, Роспотребнадзор — все эти ведомства так или иначе участвуют в этой работе, но каждый сам по себе, координации нет.



К примеру, 12 июля этого года Правительство внесло в Госдуму свои поправки в законодательство. Это были предложения Минстроя, поправки Минприроды в текст законопроекта не вошли. Мы проанализировали правительственные предложения и понимаем, что в таком виде их принимать нельзя.



- Что не удовлетворило законодателей?



- Территориальные схемы — главный документ, по которому дальше будет выстраиваться вся региональная система управления отходами. Разрабатывались они быстро, поэтому сейчас много вопросов к их качеству. Некоторые терсхемы — в Иркутской и Ульяновской областях — оспариваются в судах.



Фактически схема носит рекомендательный характер. Правительство предлагает сделать её обязательной для исполнения. Но если схемы некачественные, то принимать эту поправку нельзя. Мы считаем, что терсхемы сначала надо доработать. Это непростое решение — обязать это сделать все регионы. Но нужно определиться сейчас, иначе в будущем будет ещё сложнее.



Люди готовы участвовать в наведении порядка в стране. Но сейчас они вообще выключены из реформы.



В законе нет нормы, что все существующие объекты «мусорной инфраструктуры» должны быть включены в терсхему. Поэтому некоторые полигоны «выпали»; произошёл искусственный передел рынка. На лицо коррупционный риск, но Правительство его не видит. Мы, депутаты, сейчас сами готовим такую поправку.

Кроме того, мы не поддерживаем предложение Правительства о включении в тариф для населения затрат на обработку (сортировку) отходов. Если сортировка приводит к получению дополнительного дохода операторами (от продажи вторсырья — прим. ред.) — за это не должны платить граждане. Если обработка позволяет снизить объём захоронения, то это прямой интерес полигона — собственник будет дольше эксплуатировать земельный участок. И тогда тоже за это не должны платить люди.



- Что вы предложили на заседании СПЧ 30 августа?



- Я была там в двух качествах: как представитель Общероссийского народного фронта, движения президента, и как председатель думского Комитета по экологии и охране окружающей среды.



В ОНФ поступают десятки тысяч обращений по теме отходов. Люди готовы участвовать в наведении порядка в стране. Но сейчас они вообще выключены из реформы. Между тем были два прямых поручения президента: привлекать общественность к обсуждению территориальных схем обращения с отходами и предусмотреть стимулы для населения и малого бизнеса по раздельному сбору и сортировке отходов. Оба поручения Правительством не выполнены.



Поэтому сегодня эксперты настаивают на доработке основных документов реформы. Эта реформа затронет каждого человека, и нам не нужны митинги протестов.



Напомню, год назад именно общественники потребовали переноса реформы. У Правительства не хватало смелости признать, что реформа провалена.



- Что ещё осталось за рамками правительственных поправок?



- Роль муниципалитетов. Это один из ключевых вопросов, на которые обращают внимание все регионы. В поправках по-прежнему ничего не предлагается. У глав городов нет возможности контролировать работу регионального оператора на своей территории. На наш взгляд, систему сбора отходов нужно передавать на местный уровень. И тогда выбранный регоператор совместно с местными органами будут отвечать за отходы.



Мы считаем, нужно предусмотреть дифференцированный тариф для города и села, доходы жителей разные.



Отдельный вопрос — плата за вывоз мусора для граждан, проживающих в сельских поселениях. Сейчас эта категория, которая составляет 40 процентов населения страны, в основном не платит за мусор. По новым правилами должны будут платить. Но в связи с тем, что предоставление услуги по вывозу отходов фактически нельзя отключить, то риск, что платить так и не будут, очень велик. Вывод: необходим дополнительный механизм обеспечения внесения платежа. Кроме того, мы считаем, нужно предусмотреть дифференцированный тариф для города и села, доходы жителей разные.

- Отдельная тема — рекультивация старых свалок. Деньги на это есть?



- В бюджете этого года было предусмотрено на ликвидацию накопленного экологического вреда 2,4 миллиарда рублей. Это большие деньги, но и их недостаточно. Одна только крупная свалка в Нижегородской области требует одного миллиарда, в Волгограде — полмиллиарда.



Сейчас мы смотрим, как расходуются эти деньги. Из-за того, что нет подзаконных актов, не прописан порядок работ, сейчас за такие проекты берутся никому не известные фирмы. Работы ведутся по сомнительным технологиям. Порядок рекультивации земель был утверждён в 1994 году и не обновлялся более 20 лет!



Отсутствие профессиональных игроков — это колоссальная проблема. Деньги в буквальном смысле уходят на свалку.



Реформа началась, её не остановить. Но у нас есть ещё полтора года до вступления всех норм закона в силу. Надо садиться за стол переговоров, привлекать регионы, общественников и убирать все риски, пока реформа не привела нас к ещё худшим проблемам.



Могу сказать как сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, что общественность, людей действительно очень волнует эта тема. На проект ОНФ «Генеральная уборка. Интерактивная карта свалок» в этом году поступило 12 500 обращений, 3,5 тысячи свалок уже ликвидированы или в процессе ликвидации. В субботниках участвовали 72 000 человек. Люди готовы наводить порядок в стране. Их надо активнее вовлекать.

