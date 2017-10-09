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Забугорье : ГОНКОНГ ТОНЕТ В МАКУЛАТУРЕ ИЗ-ЗА ЗАПРЕТА КИТАЯ НА ВВОЗ ОТХОДОВ.
в 2017/10/9 17:51:04 (1 прочтений)

Горы газет, картона и других бумажных отходов переполняют пункты сбора макулатуры в Гонконге. Всё это следствие запрета на импорт 24 видов отходов, которые материковый Китай ввёл в июле. Ввозить отходы теперь нельзя в том числе из Гонконга и Макао, хотя они и входят в состав КНР. Министерство охраны окружающей среды объясняет запрет тем, что стремится защитить экологию страны и здоровье людей.
Ежедневно на пункты сбора макулатуры в Гонконге поступает две с половиной тысячи тонн бумажных отходов. Раньше большую их часть перевозили в китайскую провинцию Гуандун. После введения запрета целая флотилия грузовых судов не смогла доставить макулатуру на материк. При этом цена на бумажные отходы в Гонконге начала падать. Индустрия вторичного сырья ежедневно теряет 350 тысяч долларов США. Пострадали и обычные граждане. Для многих пожилых людей сбор макулатуры – источник дохода. Теперь он сократился вдвое.

Между тем, в материковом Китае растёт стоимость бумаги. Это не очень хорошая новость для производителей, использующих бумажную и картонную упаковку для товаров.


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